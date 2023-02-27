У червоній сукні та зі змією на шиї: Емілі Блант в обіймах чоловіка приїхала на церемонію

Емілі вийшла на доріжку в приголомшливій червоній сукні з шовку з квітковою вишивкою від Oscar de la Renta, яка гарно сиділа на її фігурі і підкреслювала декольте.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

Блант доповнила вечірній лук прикрасами від Bvlgari у вигляді змії з червоним камінням на шиї та мініатюрними сережками-кільцями з розсипом каменів. Також у акторки були нафарбовані червоним кольором нігті та губи. А вії вона лише трохи підкреслила тушшю. Біляве волосся розпустила і накрутила легкими хвилями.

Її чоловік Джон Красінскі теж вийшов на доріжку. Він був у чорному смугастому костюмі, одягнув білу ідеально випрасувану сорочку та краватку в геометричний принт.

Емілі Блант та Джон Красінскі / Фото: Associated Press

Цього вечора багато знаменитостей приїхали на церемонію у яскравих луках. Особливо нам запам'ятався образ Клер Фой та Джессікі Честейн.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

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