У червоній сукні у білизняному стилі: переможниця "Холостяка-11" знялася у романтичній фотосесії

Переможниця реаліті-шоу "Холостяк-11" Анна Богдан знялася у романтичній фотосесії і показала в Instagram найкращі кадри. Локацією для фотосету обрали сади на ВДНГ.

Анна Богдан/Фото Марія Безпала / Фото: Instagram Анни Богдан

Анна Богдан/Фото Марія Безпала / Фото: Instagram Анни Богдан

Перед об'єктивом фотокамери Анна постала у червоній атласній сукні міді у білизняному стилі з пікантним декольте. Вбрання вона скомбінувала з кросівками. У руках дівчина тримала букет ромашок.

Анна Богдан/Фото Марія Безпала / Фото: Instagram Анни Богдан

На деяких світлинах Богдан позує босоніж.

Анна Богдан/Фото Марія Безпала / Фото: Instagram Анни Богдан

Ніжний аутфіт Аня доповнила кучерявою зачіскою, легким макіяжем, підвіскою у вигляді серця на ланцюжку, браслетом і каблучкою.

Анна Богдан/Фото Марія Безпала / Фото: Instagram Анни Богдан

Анна Богдан/Фото Марія Безпала / Фото: Instagram Анни Богдан

Нагадаємо,інша учасниця "Холостяка-11" Анна Гузєєва у червоному купальнику покаталася на яхті у Туреччині.

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