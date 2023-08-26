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У червоній сукні у білизняному стилі: переможниця "Холостяка-11" знялася у романтичній фотосесії

У червоній сукні у білизняному стилі: переможниця "Холостяка-11" знялася у романтичній фотосесії

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У червоній сукні у білизняному стилі: переможниця "Холостяка-11" знялася у романтичній фотосесії

Анна Богдан/Фото Марія Безпала / Фото: Instagram Анни Богдан

Анна Богдан у спокусливій сукні-комбінації позувала серед природи.

Переможниця реаліті-шоу "Холостяк-11" Анна Богдан знялася у романтичній фотосесії і показала в Instagram найкращі кадри. Локацією для фотосету обрали сади на ВДНГ.

Анна Богдан/Фото Марія Безпала / © Instagram Анни Богдан
Анна Богдан/Фото Марія Безпала / Фото: Instagram Анни Богдан
Анна Богдан/Фото Марія Безпала / © Instagram Анни Богдан
Анна Богдан/Фото Марія Безпала / Фото: Instagram Анни Богдан

Перед об'єктивом фотокамери Анна постала у червоній атласній сукні міді у білизняному стилі з пікантним декольте. Вбрання вона скомбінувала з кросівками. У руках дівчина тримала букет ромашок.

Анна Богдан/Фото Марія Безпала / © Instagram Анни Богдан
Анна Богдан/Фото Марія Безпала / Фото: Instagram Анни Богдан

На деяких світлинах Богдан позує босоніж.

Анна Богдан/Фото Марія Безпала / © Instagram Анни Богдан
Анна Богдан/Фото Марія Безпала / Фото: Instagram Анни Богдан

Ніжний аутфіт Аня доповнила кучерявою зачіскою, легким макіяжем, підвіскою у вигляді серця на ланцюжку, браслетом і каблучкою.

Анна Богдан/Фото Марія Безпала / © Instagram Анни Богдан
Анна Богдан/Фото Марія Безпала / Фото: Instagram Анни Богдан
Анна Богдан/Фото Марія Безпала / © Instagram Анни Богдан
Анна Богдан/Фото Марія Безпала / Фото: Instagram Анни Богдан

Нагадаємо,інша учасниця "Холостяка-11" Анна Гузєєва у червоному купальнику покаталася на яхті у Туреччині.

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Дата публікації
Перегляди
384
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