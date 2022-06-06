У червоній сукні від українського бренду: Тіна Кароль виступила на благодійному концерту у Литві

У червоній сукні від українського бренду: Тіна Кароль виступила на благодійному концерту у Литві

Своїми образами зірка підтримує українські бренди та розповідає про них світу.

Тіна Кароль вийшла на сцену благодійного концерту "Сила єдності" у Литві, щоб підтримати Україну та закликати світ не залишатись осторонь, поки російська армія чинить геноцид на території нашої країни.

Перед глядачами зірка з'явилася у розкішній червоній сукні від українського бренду Lever Couture з об'ємними рукавами та шлейфом. На сцену Тіна Кароль вийшла босоніж та чуттєво виконала три пісні, а на початку її виступу пролунали сирени повітряної тривоги.

Однак у образах від Lever Couture співачка з'являється не вперше, адже також нещодавно ми писали про її надзвичайний патріотичний образ у синьо-жовтій сукні, а також у білосніжній.

Тіна Кароль / Фото: Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Тина Кароль / Фото: facebook.com/tina.karol

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