У червоній сукні від українського бренду: зірка серіалу "Секс і місто" відвідала захід у Нью-Йорку

Синтія Ніксон обрала для свого виходу трикотажне вбрання.

Зірка серіалу "Секс і місто" і його продовження Синтія Ніксон відвідала жіночий сніданок NYWF у Нью-Йорку.

Там вона з'явилася у трикотажній червоній сукні в рубчик із білою вставкою на подолі від українського бренду Bevza.

Синтія Ніксон / Фото: Getty Images

Вбрання акторка скомбінувала з чорними замшевими туфлями. Синтія зробила акуратне укладання, легкий макіяж, вуха прикрасила прямокутними сережками з камінням, а шию – довгим ланцюжком із підвіскою.

Нагадаємо, Періс Гілтон продемонструвала гламурний лук у рожевому сеті зі стразами від українського бренду Gasanova.

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