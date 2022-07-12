У червоній сукні-вишиванці і з пучком: Злата Огнєвіч продемонструвала гарний образ

Злата Огнєвіч продемонструвала шанувальникам в Instagram гарний образ у національному вбранні. Співачка постала у розкішній червоній сукні-вишиванці з поясом.

Злата Огнєвіч / Фото: Instagram Злати Огнєвіч

Артистка зробила високий пучок, випустивши спереду пасма, макіяж з акцентом на червоній помаді і прикрасила вуха елегантними золотими сережками.

Злата Огнєвіч / Фото: Instagram Злати Огнєвіч

У дописі Злата написала, що цінує сміливість, яка її надихає. А от бути сміливим чи ні - це вибір кожної людини, її характеру.

"Я, наприклад, страх, як боюсь деяких комах! Але, коли біля Києва розгорталися гарячі події і вранці можна було нарахувати 25 вибухів поспіль - я не боялась. Навпаки - щось глибинне підіймалось в мені й виникало бажання боротися: за свої переконання, рідну землю, бути одним цілим з народом! "Я не здамся, нізащо й ніколи - ось така думка лунала в мені" - іншими словами: "хрін вам"", - написала Огнєвіч.

Співачка також розповіла, що її тато зараз оперує поранених на фронті. Його з іншим лікарем із Харкова перевели до іншого місця.

"Я пишаюсь, бо він - чоловік своєї країни і чинить так, як підказує власне серце та обов'язок лікаря.

Чи боюсь і переживаю? Звичайно!!!! Бо знаю те, про що не можу тут говорити. Але підтримую тата всім серцем", - додала вона.

Злата зазначила, що зараз багато хто з українців ризикує своїм здоров'ям і життям заради свободи і права жити у вільній країні, заради майбутнього наших дітей. Вона вірить, що ми все подолаємо і переможемо.

"Хіба ЛЮБИТИ свою країну всім серцем - то гріх? Хіба за любов до країни на нас варто скидати бомби і спалювати все живе? Певно, що ні…. Любити - це не гріх, це найпрекрасніше відчуття, яке змушує серце горіти. Якщо така вже наша доля: пройти пекельні випробування - робімо це гідно і з честю", - написала Огнєвіч.

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