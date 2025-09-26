У червоній сукні з 3-D трояндою: Людмила Барбір в елегантному образі сяяла на церемонії

Людмила Барбір

Людмила Барбір відвідала церемонію відкриття 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Вона була ведучою заходу.

На «червоній» доріжці телезірка з’явилася в елегантному образі. На ній була червона сукня максі з широкими рукавами, які спадали каскадом. На талії вбрання було прикрашене червоною 3-D трояндою. Взута вона була у світлі туфлі-човники.

Аутфіт Людмила доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяжем із акцентом на червоній помаді та комплектом золотих прикрас із квітами.

