У червоній сукні з 3-D трояндою: Людмила Барбір в елегантному образі сяяла на церемонії
Ведуча ранкового проєкту «Сніданок з 1+1» на «1+1 Україна» в образі lady in red з’явилася на відкритті Одеського кінофестивалю.
Людмила Барбір відвідала церемонію відкриття 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Вона була ведучою заходу.
На «червоній» доріжці телезірка з’явилася в елегантному образі. На ній була червона сукня максі з широкими рукавами, які спадали каскадом. На талії вбрання було прикрашене червоною 3-D трояндою. Взута вона була у світлі туфлі-човники.
Аутфіт Людмила доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяжем із акцентом на червоній помаді та комплектом золотих прикрас із квітами.