У червоній сукні з 3D-квіткою і пікантним декольте: Голлі Беррі сходила на розважальне шоу

Голлі Беррі потрапила до об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі, коли йшла на шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі", щоб розповісти про свій новий фільм Never Let Go.

Для ефіру акторка обрала красиву червону сукню по фігурі довжини міді з колекції бренд Magda Butrym осінь 2024. Вбрання мало одну тонку бретельку, рюшу і 3D-квітку.

Голлі Беррі / Фото: Getty Images

Аутфіт Голлі доповнила гостроносими туфлями кольору металік на шпильках. У неї було обємне укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками, вуха вона прикрасила золотими сережками, а пальці – каблучками з камінням.

Нагадаємо, Голлі Беррі на прем'єру фільму "Хижий ліс" у Нью-Йорку постала у гламурній сукні Tamara Ralph з галтером, який прикрашав великий ланцюг.

Читайте також:

Красиві виходи Голлі Беррі (10 фото)