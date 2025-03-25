У червоній сукні з бантиками: Тіна Кароль продемонструвала романтичний образ

Артистка приміряла оксамитове вбрання, яке дуже їй личить.
Тіна Кароль поділилася в Instagram новим селфі, зробленим у гардеробній. Зірка постала на фото у романтичному образі.
Артистка приміряла червону оксамитову сукню максі на тонких бретельках і з пікантним вирізом у зоні декольте, прикрашеним бантиками. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру Кароль.
Тіна закинула волосся на один бік, зробила натуральний макіяж із глянцевим блиском на губах і французький манікюр.
Нагадаємо, Тіна Кароль у чорному обтислому комбінезоні для йоги з пікантним декольте і вирізом на спині кокетливо станцювала у поїзді.
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