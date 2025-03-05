У червоній сукні з бісером: 21-річна Міллі Боббі Браун на прем'єрі фільму у Лондоні

21-річна зірка популярного серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун відвідала спеціальний показ нового фільму "Електричний штат", у якому зіграла головну роль із Крісом Праттом. Захід відбувся у Лондоні, а дівчина обрала для нього яскраво-червону гламурну сукню.

Вбрання акторки було від бренду Wiederhoeft. Це була сукня-бюстьє розшита бісером, з драпуванням на декольте, а також ефектно підкреслювала фігуру Міллі. Носила це вбрання вона у поєднанні з мюлями червоного кольору, прикрасами з рубінами і зробила відповідний довгий манікюр винного відтінку та макіяж з яскравою помадою. Волосся вона уклала на один бік у трохи "небдалі" локони.

Міллі Боббі Браун / Фото: Getty Images

Цей вихід Міллі стався після того, як вона з'явилася на церемонії вручення премії Brit Awards 2025 у Лондоні. Акторка одягла тоді металеву сукню від бренду Annie's Ibiza, яку доповнила знімним капюшоном.

Міллі Боббі Браун / Фото: Associated Press

Привертало у цьому образі увагу глибоке декольте, яке здавалось досить сміливим.

Міллі Боббі Браун / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що через такі образи Міллі здається старшою своїх років, її досить сильно критикували в Мережі. У соцмережах з'явилося багато мемів з акторкою, де її порівнювали з жінками, які значно старші за неї. Це все дуже образило дівчину, через що вона навіть записала відео в Instagram.

"Я виросла на очах у цілого світу, але з якоїсь причини люди, здається, не можуть рости разом зі мною. Натомість вони поводяться так, ніби я повинна залишатися замороженою в часі, ніби я все ще повинна виглядати так, як у першому сезоні "Дивних див". І оскільки я цього не роблю, для них я тепер ціль номер один", - розповіла Міллі.

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