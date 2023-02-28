У червоній сукні з декольте до пупка: акторка, яка зіграла принцесу Діану, сяяла на церемонії

32-річна Елізабет Дебікі вийшла на доріжку в червоній сукні в підлогу з весняно-літньої колекції 2023 року від бренду Schiaparelli.

Остін Батлер та Елізабет Дебікі, а також режисер Баз Лурманн / Фото: Associated Press

У вбрання було дуже глибоке V-подібне декольте та золоті бретельки з очима, також Дебікі доповнила образ золотими сережками та каблучкою на пальці. У неї був легкий лаконічний макіяж на обличчі, губи підкреслені матовою помадою, а волосся зачесане за вуха.

Елізабет Дебікі / Фото: Associated Press

Днем раніше Елізабет Дебікі сяяла на церемонії SAG Awards, куди вона приїхала в оксамитовій сукні болотяно-зеленого відтінку від Dior з кутюрної колекції весна-літо 2023. Розкішне вбрання акторка доповнила босоніжками в тон теж від Dior, і великою сережкою з ізумрудним камінням. Зробила дуже натуральний макіяж та ідеально вирівняла волосся.

Елізабет Дебікі / Фото: Associated Press

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