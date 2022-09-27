У червоній сукні з декольте до пупка: іспанська акторка у сексуальному образі прийшла на захід у Мілані

Іспанська акторка і модель Естер Експосіто відвідала церемонію нагородження CNMI Sustainable Fashion Awards 2022, яка відбулася у Театрі Ла Скала у Мілані. Цією премією відзначають дизайнерів і бренди за вагомий внесок у створенні індустрії моди, яка буде кращою для людей і навколишнього середовища.

Акторка вийшла на червону доріжку в образі lady in red. На ній була сукня від італійського бренду Blumarine з американською проймою і шлейфом. Вбрання мало декольте до пупка, від якого було важко відірвати погляд всім довкола.

Естер Експосіто / Фото: Getty Images

Естер зробила хвилясте укладання і ніжний макіяж із помадою кольору курної троянди.

Нагадаємо, на церемонії побувала також Олівія Палермо, яка з'явилася у чорній прозорій сукні-сітці зі срібно-золотими стразами від бренду Ermanno Scervino. На дизайнерці був відсутній бюстгальтер, тому вона блиснула оголеними грудьми.

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