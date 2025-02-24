У червоній сукні з декольте до пупка: Моніка Барбаро в образі Christian Dior з'явилася на церемонії

Моніка Барбаро відвідала церемонію вручення нагород Гільдії кіноакторів США (SAG Awards), яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Перед фотокамерами акторка постала в ефектному образі. На ній була червона сукня максі від бренду Christian Dior. Вбрання мало невеликий шлейф, тонкий червоний ремінець на талії, галтер і глибоке декольте майже до пупка, яке привертало увагу.

Моніка Барбаро / Фото: Associated Press

А ще у Барбаро була оголена спина, яку вона не втратила можливості продемонструвати фотографам.

Моніка Барбаро / Фото: Associated Press

Моніка доповнила аутфіт розпущеним волоссям, вечірнім макіяжем і діамантовими прикрасами від Bulgari.

Моніка Барбаро / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Моніка Барбаро на прем’єру фільму "Повна невідомість" (A Complete Unknown) прийшла у чорній довгій сукні, рясно розшитій перлами, від бренду Armani Privé.

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