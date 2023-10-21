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У червоній сукні з декольте і чорних окулярах: сексуальна Кім Кардашян відсвяткувала свій день народження у ресторані

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У червоній сукні з декольте і чорних окулярах: сексуальна Кім Кардашян відсвяткувала свій день народження у ресторані

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Зірці реаліті виповнилося 43 роки.

Сьогодні, 21 жовтня, Кім Кардашян святкує свій день народження – їй виповнилося 43 роки. З цієї нагоди зірка реаліті влаштувала вечірку у ресторані Funke у Беверлі-Гіллз, на яку запросила рідних та друзів.

Кім з'явилася на паті у спокусливому образі lady in red. На ній була червона сукня з вирізами на талії, драпуванням і безліччю шнурівок, яка чудово підкреслила її струнку і сексуальну фігуру. Вбрання також мало відверте декольте. У руці вона несла невелику чону сумку Birkin.

Кім Кардашян / © Getty Images
Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Волосся Кардашян уклала хвилями, зробила макіяж у нюдово-шоколадних відтінках і одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри. Довгий молочний манікюр завершив лук зірки реаліті.

Нагадаємо, Кім Кардашян у блискучому бікіні похизувалася сексуальним бюстом.

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