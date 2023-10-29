У червоній сукні з декольте та розрізом: Катерина Бужинська продемонструвала ефектний образ

Катерина Бужинська потішила підписників в Instagram своїм новим розкішним образом.

Артистка виклала відео, у якому постала у червоній сукні міді з пікантним декольте, розрізом спереду і рюшами на манжетах. Вбрання чудово облягало струнку і сексуальну фігуру зірки. Взута вона була у чорні замшеві туфлі зі срібними деталями.

Аутфіт Катерина доповнила об'ємною зачіскою з локонами, макіяжем смокі-айс та з червоною помадою, червоним манікюром і елегантними сережками з камінням.

Бужинська з різних ракурсів продемонструвала свій розкішний лук.

"Якби можна було вдягнути лише одну річ, щоб відчувати себе сексуальною, красивою, жіночною та впевненою у собі — я б вибрала погляд коханого чоловіка.Л.Рус)" – підписала відео співачка.

Нагадаємо, раніше Катерина Бужинська у білосніжній сукні з декольте та пір'ям знялася у фотосесії.

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