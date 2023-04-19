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У червоній сукні з драпуванням: Пріянка Чопра зачарувала розкішним вбранням на прем'єрі серіалу

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
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У червоній сукні з драпуванням: Пріянка Чопра зачарувала розкішним вбранням на прем'єрі серіалу

Пріянка Чопра / Фото: Associated Press

Акторка мала приголомшливий вигляд у цій сукні.

Після тривалих знімань та інтриг навколо сюжету, який до кінця не розкривався, Amazon презентував серіал "Цитадель", прем'єра на стримінгу якого має відбутися 28 квітня. Головні ролі виконали Річард Медден та Пріянка Чопра. Напередодні прем'єри для глядачів студія організувала прем'єрний показ шоу з червоною доріжкою в Лондоні.

Для заходу Пріянка обрала ефектну червону атласну сукню від Vivienne Westwood, яка ідеально сиділа на фігурі, підкресливши її талію. У вбрання був корсетний верх з опущеними плечима та драпіруванням на декольте.

Спідниця сукні виконана в А-силуеті та мала невеликий шлейф. Образ акторка доповнила сережками, гарним укладанням, яскравою червоною помадою на губах.

Пріянка Чопра / © Associated Press
Пріянка Чопра / Фото: Associated Press

На захід Чопра прийшла у компанії свого чоловіка – співака Ніка Джонаса.

Пріянка Чопра та Нік Джонас / © Associated Press
Пріянка Чопра та Нік Джонас / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1343
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