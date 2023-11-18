У червоній сукні з драпуванням: Ванесса Кірбі на прем'єрі фільму "Наполеон" у Лондоні

Акторка Ванесса Кірбі відвідала світову прем'єру фільму "Наполеон", яка відбулася у її рідному Лондоні. Для гучного заходу вона одягла розкішну сукню від британського бренду Vivienne Westwood.

Ванесса Кірбі / Фото: Associated Press

Це була класична для бренду сукня з корсетним верхом та елегантним драпуванням на ліфі та стегнах. Традиційно ця модель зі складками тканини надає талії стрункості.

У сукні була лише одна бретелька, виконана вона була з ніжного шифону. Спина сукні була відкрита і ззаду її також прикрашав і довгий шлейф.

Ванесса Кірбі / Фото: Associated Press

Своє розкішне і лаконічне вбрання Ванесса доповнила сережками у вухах, зачіскою-хвістом і макіяжем з ніжним блиском на губах.

Ванесса Кірбі / Фото: Associated Press

Раніше на прем'єрі фільму в Парижі Ванесса з'явилася на публіці у сукні з довгим подолом та золотою вишивкою від бренду Alexander McQueen з колекції весна-літо 2024. У фільмі вона з'явиться у ролі Жозефіни Богарні – першої дружини Наполеона Бонапарта. В український прокат фільм вийде 23 листопада. Це буде епічна історія про тернистий шлях Бонапарта до влади, його тріумфальні злети і трагічні падіння.

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