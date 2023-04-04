У червоній сукні з галтером: Рейчел Вайс відвідала презентацію серіалу-трилера

2021 року в Нью-Йорку розпочалися знімання серіалу "Зв'язані до смерті", заснованого на однойменному фільмі Девіда Кроненберга 1988 року і ось тільки цього року, 21 квітня, шоу виходить в ефір.

Головну роль у серіалі зіграла акторка Рейчел Вайс відома за фільмами "Мумія", "Лобстер" та "Мої чорничні ночі". Зірка з'явилася на червоній доріжці у день прем'єри, що минула у Нью-Йорку, у червоній оксамитовій сукні.

Вбрання було приталеним і довгим, декольте було низьким і прямим, а бретелькою був галтер у вигляді косички. Також червоне плетіння було використане у декорі декольте.

Рейчел Вайс / Фото: Associated Press

Рейчел зробила червоний манікюр та педикюр, взула босоніжки на платформі та зробила дуже легкий макіяж. На зап'ясті вона мала лаконічний браслет.

Рейчел Вайс / Фото: Associated Press

Серіал розповість про сестер-близнючок Еліот та Беверлі Ментл, які працюють гінекологинями.

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