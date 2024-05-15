Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У червоній сукні з глибоким декольте: бельгійська модель з'явилася у Каннах у вбранні від українського бренду

У червоній сукні з глибоким декольте: бельгійська модель з'явилася у Каннах у вбранні від українського бренду

Роуз Бертрам / Фото: Associated Press

Роуз Бертрам мала розкішний вигляд на червоній доріжці.

Бельгійська модель Роуз Бертрам продемонструвала ефектний образ на відкритті 77-го Каннського кінофестивалю.

На червоній доріжці вона з'явилася у червоній корсетній сукні з пишною спідницею і шнурівкою на спині, яку спеціально для неї створив український бренд WONÀ Concept.

Роуз Бертрам / © Associated Press
Роуз Бертрам / Фото: Associated Press
Роуз Бертрам / © Associated Press
Роуз Бертрам / Фото: Associated Press

Головним акцентом у її аутфіті було глибоке декольте, яке чудово підкреслило її сексуальні груди.

Роуз Бертрам / © Associated Press
Роуз Бертрам / Фото: Associated Press

Роуз доповнила аутфіт елегантною зачіскою, макіяжем із червоною помадою і розкішним комплектом діамантових прикрас.

Роуз Бертрам / © Associated Press
Роуз Бертрам / Фото: Associated Press

Український бренд поділився з нами, що для відтворення кастомного ескізу вбрання команда з шести людей працювала протягом двох тижнів.

Кастомний ескіз, розроблений спеціально для Роуз Бертрам / ©
Кастомний ескіз, розроблений спеціально для Роуз Бертрам

Нагадаємо, Шаніна Шейк також обрала для своєї появи червону сукню від Zuhair Murad, яка була пом'ятою.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація