У червоній сукні з глибоким декольте: бельгійська модель з'явилася у Каннах у вбранні від українського бренду

Роуз Бертрам мала розкішний вигляд на червоній доріжці.
Бельгійська модель Роуз Бертрам продемонструвала ефектний образ на відкритті 77-го Каннського кінофестивалю.
На червоній доріжці вона з'явилася у червоній корсетній сукні з пишною спідницею і шнурівкою на спині, яку спеціально для неї створив український бренд WONÀ Concept.
Головним акцентом у її аутфіті було глибоке декольте, яке чудово підкреслило її сексуальні груди.
Роуз доповнила аутфіт елегантною зачіскою, макіяжем із червоною помадою і розкішним комплектом діамантових прикрас.
Український бренд поділився з нами, що для відтворення кастомного ескізу вбрання команда з шести людей працювала протягом двох тижнів.
Нагадаємо, Шаніна Шейк також обрала для своєї появи червону сукню від Zuhair Murad, яка була пом'ятою.
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