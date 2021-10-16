У червоній сукні з глибоким декольте: "Холостячка" Злата Огнєвіч в ефектному луці з'явилася на церемонії троянд

Артистка продемонструвала образ lady in red.
Вчора відбувся п'ятий випуск романтичного реалітішоу "Холостячка-2". Його головна героїня – співачка Злата Огнєвіч, на церемонії троянд продемонструвала ефектний аутфіт.
Зірка постала у червоній сукні максі з невеликим шлейфом, глибоким декольте та розрізом спереду. Вбрання ідеально підкреслило її струнку фігуру.
До сукні вона взула бежеві босоніжки на шпильках.
Образ Злати доповнили акуратна зачіска, вечірній макіяж та довга моносережка у вусі. Вона мала прекрасний вигляд у цьому луці.
Під час церемонії троянд Огнєвіч попрощалася з 29-річним керівником патрульної поліції міста Кременчука - Олександром Борзенком. Причиною, за словами співачки, стала його робота, якій він надав більше значення, ніж Златі.
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