У червоній сукні з глибоким декольте: "Холостячка" Злата Огнєвіч в ефектному луці з'явилася на церемонії троянд

У червоній сукні з глибоким декольте: "Холостячка" Злата Огнєвіч в ефектному луці з'явилася на церемонії троянд

Артистка продемонструвала образ lady in red.

Вчора відбувся п'ятий випуск романтичного реалітішоу "Холостячка-2". Його головна героїня – співачка Злата Огнєвіч, на церемонії троянд продемонструвала ефектний аутфіт.

Зірка постала у червоній сукні максі з невеликим шлейфом, глибоким декольте та розрізом спереду. Вбрання ідеально підкреслило її струнку фігуру.

Злата Огнєвіч / Instagram Холостяк СТБ

До сукні вона взула бежеві босоніжки на шпильках.

Образ Злати доповнили акуратна зачіска, вечірній макіяж та довга моносережка у вусі. Вона мала прекрасний вигляд у цьому луці.

Під час церемонії троянд Огнєвіч попрощалася з 29-річним керівником патрульної поліції міста Кременчука - Олександром Борзенком. Причиною, за словами співачки, стала його робота, якій він надав більше значення, ніж Златі.

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