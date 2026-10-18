У червоній сукні з глибоким декольте: Емілі Ратаковскі в обіймах коханого позувала на заході

Ромен Гавра та Емілі Ратаковскі / © Associated Press

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Емілі Ратаковскі відвідала шостий щорічний галавечір Academy Museum Gala у Лос-Анджелесі. На захід знаменитість прийшла у супроводі свого коханого — 45-річного французького режисера Ромена Гавраса. Пара охоче позувала фотографам, обіймаючись перед камерами.

Ромен Гавра та Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі постала у червоній обтислій сукні максі від Burc Akyol з колекції прет-а-порте весна-літо 2027. Вбрання мало глибоке V-подібне декольте, яке підкреслило пишний бюст моделі, і широкі бретельки з декоративними драпуваннями на плечах. На талії і стегнах сукню прикрашали м’які складки тканини.

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Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі відмовилась від прикрас, щоб не відволікати уваги від вбрання. Вона розпустила волосся, уклавши його легкими хвилями на кінчиках. Ратаковскі зробила макіяж з акцентом на очах, які підкреслила чорним олівцем, а на губи нанесла нюдову помаду з глянцевим фінішем. Лук вона завершила французьким манікюром.

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Її коханий Ромен Гаврас обрав для світського виходу класичний чорний костюм, білу сорочку, чорну краватку і чорні шкіряні туфлі.

Нагадаємо, про роман Емілі та Ромена вперше заговорили у листопаді 2025 року, коли їх заскочили за поцілунками у Нью-Йорку. У лютому 2026 року пара офіційно підтвердила свої стосунки в Instagram. Раніше Гаврас зустрічався зі співачками Дуа Ліпою і Рітою Орою.

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