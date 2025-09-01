У червоній сукні з глибоким декольте: трансгендерна акторка Карла Софія Гаскон відвідала Венеційський кінофестиваль

Карла Софія Гаскон / © Associated Press

Іспанська трансгендерна акторка Карла Софія Гаскон відвідала у межах Венеційського кінофестивалю прем’єру готичного фільму режисера Гільєрмо дель Торо «Франкенштейн».

На червоній доріжці вона з’явилася в ефектному аутфіті. На Карлі була вечірня червона сукня максі по фігурі з глибоким декольте і без рукавів.

Образ Гаскон доповнила акуратним укладанням, макіяжем смокі-айс, білим накладним манікюром і красивим комплектом прикрас із камінням.

Нагадаємо, Карла Софія Гаскон любить червоний колір. На прем’єрі фільму «Емілія Перес» у Мадриді вона позувала в асиметричній сукні максі з драпуванням цього відтінку.