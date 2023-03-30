У червоній сукні з калою, яка ледве прикривала груди: Дакота Феннінг прийшла на вечірку

Акторка Дакота Феннінг відвідала вечірку в Голлівуді — світську вечерю організовану виданням The Hollywood Reporter та брендом Jimmy Choo. Для цього заходу зірка обрала цікаву червону сукню від бренду Loewe з колекції весна-літо 2023, яка нещодавно була представлена публіці.

Це була однотонна червона шкіряна сукня на тонкій бретельці і з глибоким декольте. Однак головною особливістю цього вбрання стала велика червона калу на грудях.

Образ дівчина доповнила розпущеним волоссям та золотистими босоніжками.

Дакота Феннінг та Ель Феннінг / Фото: Getty Images

На цей захід Дакота прийшла разом зі своєю молодшою сестрою - акторкою Ель. Дівчата дуже рідко разом з'являються на вечірках. Але на відміну від старшої сестри, 24-річна Ель обрала вбрання зі штанами від Stella McCartney з колекції осінь-зима 2023 та прикраси Cartier – годинник та культовий браслет The Love.

Дакота Феннінг та Ель Феннінг / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що в схожому вбранні від Loewe нещодавно була помічена супермодель Емілі Ратаковскі — на Тижні моди в Парижі вона з'явилася у металевому топом у вигляді величезної квітки кали.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

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