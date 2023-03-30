У червоній сукні з калою, яка ледве прикривала груди: Дакота Феннінг прийшла на вечірку

Сукня дівчини мала дуже незвичайний дизайн.
Акторка Дакота Феннінг відвідала вечірку в Голлівуді — світську вечерю організовану виданням The Hollywood Reporter та брендом Jimmy Choo. Для цього заходу зірка обрала цікаву червону сукню від бренду Loewe з колекції весна-літо 2023, яка нещодавно була представлена публіці.
Це була однотонна червона шкіряна сукня на тонкій бретельці і з глибоким декольте. Однак головною особливістю цього вбрання стала велика червона калу на грудях.
Образ дівчина доповнила розпущеним волоссям та золотистими босоніжками.
На цей захід Дакота прийшла разом зі своєю молодшою сестрою - акторкою Ель. Дівчата дуже рідко разом з'являються на вечірках. Але на відміну від старшої сестри, 24-річна Ель обрала вбрання зі штанами від Stella McCartney з колекції осінь-зима 2023 та прикраси Cartier – годинник та культовий браслет The Love.
Нагадаємо, що в схожому вбранні від Loewe нещодавно була помічена супермодель Емілі Ратаковскі — на Тижні моди в Парижі вона з'явилася у металевому топом у вигляді величезної квітки кали.
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