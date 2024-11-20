У червоній сукні з кишенями: 63-річна Джуліанна Мур одягла цікаве вбрання на захід

Вона вибрала сукню від бренду Ralph Lauren.
Оскароносна зірка Джуліанна Мур з'явилася серед гостей на заході ELLE Women in Hollywood, що відбувався у Лос-Анджелесі. Вона сяяла перед фотографами у довгій червоній сукні з рукавами.
Вбрання було однотонним, а його єдиною прикрасою стали складки тканини на спідниці та кишені, в які акторка ховала руки під час фотосесії.
Цікавим рішенням Мур було вдягнути до цієї сукні не сережки, а кафи з камінням. Прикраси гарно виблискували та поєднувалися з вбранням.
Червоний колір цього тижня особливо популярний, оскільки у сукнях такого яскравого відтінку на публіку виходило одразу кілька зірок. Однією з тих, хто вибирав червоний, була колега Джуліанни за фільмом "Сусідня кімната" — Тільда Свінтон. Вона відвідала церемонію у Лос-Анджелесі з нагоди вручення премії Governors Awards.
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