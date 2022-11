У червоній сукні з тіарою на голові: яскраву Мераю Кері сфотографували після виступу

Мерая Кері - велика любителька чорного кольору, тому дуже часто одягає вбрання в цьому відтінку, проте напередодні Різдва щороку її гардероб все більше наповнюється фірмовим кольором свята – червоним.

Співачка, яка завоювала звання "Королеви Різдва", відвідала масштабне святкування у центрі Нью-Йорка на честь Дня подяки та заспівала свій фірмовий суперхіт All I Want for Christmas Is You.

Перед камерами Мерая з'явилася в сукні з асиметричним декольте і довгими рукавами, зробленій з фатину. Вбрання було у фасоні "рибка", тому у нього була і пишна спідниця з безліччю шарів та шлейфом. У цьому образі співачку сфотографували після шоу, коли вона йшла в супроводі своєї команди.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Образ Кері доповнила пишною зачіскою, тіарою на голові та кольє на шиї. Її руку прикрашала улюблена каблучка у вигляді діамантового метелика. Також вона тримала гламурну фігурну парасольку червоного кольору з бісером.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

У самому виступі зірки взяли участь її діти-близнята – дочка Монро та син Мороккан. Вони вистрибнули з величезних коробок у вигляді подарунків та танцювали разом із балетом.

Декількома днями раніше співачку помітили на вулиці, коли вона йшла до своєї машини. На ній були чорні шкіряні лосини, черевики на підборах, чорна водолазка та червона куртка без рукавів. Мерая любить увагу, тому мило усміхалася фотографам.

Мерая Кері / Фото: Getty Images

Читайте також: