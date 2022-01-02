У червоній сукні з квітів та пір'я: Ірина Білик захопила розкішним образом

У червоній сукні з квітів та пір'я: Ірина Білик захопила розкішним образом

Артистка продемонструвала гарний аутфіт.

Ірина Білик поділилася з шанувальниками в Instagram цікавою світлиною авторства Rostyslav Ripka. На ній співачка постала у розкішному образі з кліпу на пісню "Мені подобається".

На ній була червона напівпрозора сукня з квітів та пір'я з пікантним декольте та шлейфом.

Ірина Білик / Instagram Ірини Білик

Білик позувала, сидячи на стільці. Позаду неї стояли композиції із червоних квітів у вазах.

Лук Білик доповнила хвилястим укладанням та насичений макіяжем з акцентом на червоній помаді. Вона мала чудовий вигляд.

"Минулий рік переконав мене в тому, що "Краще менше друзів, так Краще!" А чи багато ви "друзів" залишили у 2021 році?" – написала співачка під фото.

Фоловери Ірини у захваті від її аутфіту.

"Шикарна! Захоплення", "Нереально красиве фото", "Як вам пасує цей образ! Королева!", "Чудове фото", "Боже, яка розкіш", "Прекрасний образ", — написали вони в коментарях.

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