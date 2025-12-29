У червоній сукні з лелітками і бантиками: Тіна Кароль показалася у яскравому образі

Тіна Кароль

Реклама

Тіна Кароль опублікувала в Instagram Stories фото свого нового яскравого аутфіту. Артистка постала у червоній сукні з лелітками, милими бантиками у зоні декольте і на тонких бретельках. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру зірки.

Тіна Кароль

У неї була гарна зачіска «мальвінка», яку вона називає «мальтінкою», ніжний мейкап і довгі сережки з камінням у вухах.

У цьому ефектному образі Кароль вийшла на сцену під час одного з концертів і виконала чуттєву пісню «Ти відпусти».

Реклама

Нагадаємо, Тіна Кароль у кроптопі і з величезним червоним бантом на голові знялася у милій фотосесії.