-
- Шоу-бізнес
- 231
- 1 хв
У червоній сукні з лелітками і бантиками: Тіна Кароль показалася у яскравому образі
Співачка вийшла на сцену в ефектному аутфіті.
Тіна Кароль опублікувала в Instagram Stories фото свого нового яскравого аутфіту. Артистка постала у червоній сукні з лелітками, милими бантиками у зоні декольте і на тонких бретельках. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру зірки.
У неї була гарна зачіска «мальвінка», яку вона називає «мальтінкою», ніжний мейкап і довгі сережки з камінням у вухах.
У цьому ефектному образі Кароль вийшла на сцену під час одного з концертів і виконала чуттєву пісню «Ти відпусти».
