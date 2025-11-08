ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
79
1 хв

У червоній сукні з лелітками і відвертим декольте: модель в ефектному образі привернула увагу

27-річна Ханна Палмер в образі lady in red вийшла у світ.

Аліна Онопа
Ханна Палмер

Ханна Палмер / © Getty Images

Модель і зірка соцмереж Ханна Палмер потрапила до обєктивів папараці дорогою на прем’єру 5-го сезону серіалу «Дивні дива», що відбулася в Китайському театрі TCL у Лос-Анджелесі.

Дівчина привернула увагу своїм ефектним аутфітом. На ній була вечірня червона напівпрозора сукня максі, розшита лелітками і прикрашена на стегні червоними квітковими аплікаціями.

Ханна Палмер / © Getty Images

Ханна Палмер / © Getty Images

Головний акцент у її образі був на відвертому декольте, яке підкреслило її пишний бюст.

Лук Палмер доповнила червоними босоніжками. Вона зробила укладання з локонами та макіяж із довгими віями і рожевою помадою. Із прикрас Ханна використала діамантовий браслет.

79
