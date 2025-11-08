- Дата публікації
У червоній сукні з лелітками і відвертим декольте: модель в ефектному образі привернула увагу
27-річна Ханна Палмер в образі lady in red вийшла у світ.
Модель і зірка соцмереж Ханна Палмер потрапила до обєктивів папараці дорогою на прем’єру 5-го сезону серіалу «Дивні дива», що відбулася в Китайському театрі TCL у Лос-Анджелесі.
Дівчина привернула увагу своїм ефектним аутфітом. На ній була вечірня червона напівпрозора сукня максі, розшита лелітками і прикрашена на стегні червоними квітковими аплікаціями.
Головний акцент у її образі був на відвертому декольте, яке підкреслило її пишний бюст.
Лук Палмер доповнила червоними босоніжками. Вона зробила укладання з локонами та макіяж із довгими віями і рожевою помадою. Із прикрас Ханна використала діамантовий браслет.