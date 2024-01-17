У червоній сукні з ліліями: Діта фон Тіз вийшла на прогулянку в образі від українського дизайнера

Діва бурлеску вже не вперше приміряє вбрання від Юлії Магдич.
Діта фон Тіз продемонструвала ефектний образ у червоній сукні-вишиванці з ліліями, оголеними плечами та пишними рукавами від української дизайнерки Юлії Магдич. Фото бурлеск-діви, на якому вона позує на набережній на тлі пароплаву, опублікували на офіційній сторінці бренду в Instagram.
"Діта фон Тіз має неймовірний вигляд у сукні Lilies", - написано у дописі.
Свій аутфіт фон Тіз доповнила низьким пучком із випущеним пасмом із одного боку та макіяжем із червоною помадою. У руці вона тримала солом'яний капелюх.
Нагадаємо, Діта фон Тіз відвідала вечірку у Лас-Вегасі у гламурній сукні максі, прикрашеній срібними паєтками, які виблискували від софітів фотокамер
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