У червоній сукні з мереживним корсетом: фаворитка "Холостяка-12" в ефектному образі з'явилася на церемонії троянд

В ефірі показали дев'ятий випуск 12-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк", який відзняли ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На церемонії троянд тижня самоуправління учасниці продемонстрували ефектні образи, які найкраще їх характеризують.

Фаворитка проєкту – 24-річна фотомодель Катерина Лозовицька – обрала для церемонії красиву червону сукню з мереживним корсетом, оголеними плечами і фатиновою спідницею з рюшами.

Катерина Лозовицька/Instagram

Вбрання мало високий розріз, який дозволив Каті продемонструвати стрункі ноги. Взула вона світлі босоніжки на шпильках.

Катерина Лозовицька/Instagram

"У мене іспанські відтінки мого характеру", - сказала на церемонії Катя про свій аутфіт.

Лозовицькій зробили гарну зачіску з локонами, макіяж із чорними стрілками і червоною помадою та прикрасили вуха сережками-кільцями. На руках були браслети.

Катерина Лозовицька/Instagram

Нагадаємо, у дев'ятому випуску головний герой проєкту Алекс Топольський попрощався ще з однією учасницею.

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