У червоній сукні з нової колекції: племінниця Джулії Робертс на прем'єрі фільму

Акторка Емма Робертс відвідала спеціальний показ романтичної комедії "Знайомство батьків", що відбулася у готелі Crosby Street у вівторок, 17 січня.

На заході дівчина з'явилася у довгій червоній сукні з V-подібним декольте та ґудзиками спереду від Philosophy di Lorenzo Serafini з колекції весна-літо 2023 року.

Вбрання мало довгі рукави, а також повністю було прикрашене драпуванням. Один рукав вона опустила на плече, відкривши таким чином ключицю. Це додало луку трохи ефектності. Також спідниця сукні була прозорою, тож з-під неї виднілися червоні труси. Образ акторка доповнила червоною помадою та босоніжками, а також досить простою зачіскою.

Емма Робертс / Фото: Associated Press

На заході вона з'явилася з акторами Річардом Гіром та Сьюзан Сарандон, які також зіграли у цій комедії.

Емма Робертс / Фото: Associated Press

Прем'єру фільму заплановано на 27 січня.

Читайте також: