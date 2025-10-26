У червоній сукні з одним рукавом: Лора Дерн у яскравому аутфіті позувала на церемонії

Лора Дерн / © Associated Press

Реклама

Лора Дерн відвідала церемонію вручення премії InStyle Imagemaker Awards у Лос-Анджелесі.

Лора Дерн / © Associated Press

На заході акторка з’явилася у яскравому образі. На ній була елегантна червона асиметрична сукня міді від бренду Emilia Wickstead з колекції прет-а-порте осінь-зима 2025. Вбрання мало один довгий рукав і тканину з драпуванням від плеча і до кисті іншої руки.

Лора Дерн / © Associated Press

Аутфіт Дерн доповнила червоними гостроносими туфлями на шпильках. У неї було укладання з локонами, макіяж із червоною помадою і червоний манікюр. Вуха зірка прикрасила гарними довгими сережками з білим і жовтим камінням та золотою каблучкою з діамантами.

Реклама

Лора Дерн / © Associated Press

Нагадаємо, Лора Дерн у романтичному образі від Saint Laurent з’явилася у Венеції.