У червоній сукні з одним рукавом: Лора Дерн у яскравому аутфіті позувала на церемонії
58-річна акторка в образі lady in red завітала на світський захід.
Лора Дерн відвідала церемонію вручення премії InStyle Imagemaker Awards у Лос-Анджелесі.
На заході акторка з’явилася у яскравому образі. На ній була елегантна червона асиметрична сукня міді від бренду Emilia Wickstead з колекції прет-а-порте осінь-зима 2025. Вбрання мало один довгий рукав і тканину з драпуванням від плеча і до кисті іншої руки.
Аутфіт Дерн доповнила червоними гостроносими туфлями на шпильках. У неї було укладання з локонами, макіяж із червоною помадою і червоний манікюр. Вуха зірка прикрасила гарними довгими сережками з білим і жовтим камінням та золотою каблучкою з діамантами.
