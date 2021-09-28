У червоній сукні з оголеним плечем: учасниця "Холостяка-11" в ефектному образі відсвяткувала день народження

У червоній сукні з оголеним плечем: учасниця "Холостяка-11" в ефектному образі відсвяткувала день народження

Анна Гузєєва у луці lady in red з'явилася на вечірці.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — Анна Гузєєва, цього місяця святкувала день народження. В Instagram дівчина показала свій святковий образ, в якому влаштувала справжній фотосет.

На знімках Аня постала в ефектному образі lady in red. На ній була червона асиметрична сукня з одним голим плечем, яке надавало її аутфіту пікантності.

Анна Гузєєва/Instagram by_guzeeva /

Вбрання чудово сиділо на фігурі дівчини і підкреслював її тонку талію.

Анна Гузєєва/Instagram by_guzeeva /

Гузєєва волосся зібрала в пучок і зробила насичений вечірній макіяж з акцентом на очах. У вухах у неї були лаконічні сережки з зеленими камінчиками, а на шиї делікатне намисто з зеленим камінчиком. Прикраси на руках і білий довгим манікюр завершив розкішний лук Анни.

Анна Гузєєва/Instagram by_guzeeva /

Анна Гузєєва/Instagram by_guzeeva /

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