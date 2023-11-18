У червоній сукні з оголеними плечами: Катерина Бужинська продемонструвала новий розкішний аутфіт

Артистка поділилася з підписниками красивими світлинами.
Катерина Бужинська продемонструвала в Instagram свій новий розкішний образ.
На знімках артистка постала в оксамитовій червоній обтислій сукні максі з оголеними плечами та розрізом спереду.
Аутфіт Бужинська доповнила обʼємною зачіскою з локонами, насиченим макіяжем і комплектом елегантних прикрас. У руках співачка тримала великий букет червоних троянд, який мав гармоній вигляд із її вбранням.
Нагадаємо, Катерина Бужинська і Михайло Грицкан презентували дуетну пісню про кохання.
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