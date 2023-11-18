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У червоній сукні з оголеними плечами: Катерина Бужинська продемонструвала новий розкішний аутфіт

У червоній сукні з оголеними плечами: Катерина Бужинська продемонструвала новий розкішний аутфіт

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
209
Час на прочитання
1 хв
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У червоній сукні з оголеними плечами: Катерина Бужинська продемонструвала новий розкішний аутфіт

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Артистка поділилася з підписниками красивими світлинами.

Катерина Бужинська продемонструвала в Instagram свій новий розкішний образ.

На знімках артистка постала в оксамитовій червоній обтислій сукні максі з оголеними плечами та розрізом спереду.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Аутфіт Бужинська доповнила обʼємною зачіскою з локонами, насиченим макіяжем і комплектом елегантних прикрас. У руках співачка тримала великий букет червоних троянд, який мав гармоній вигляд із її вбранням.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Нагадаємо, Катерина Бужинська і Михайло Грицкан презентували дуетну пісню про кохання.

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Дата публікації
Перегляди
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