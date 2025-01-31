У червоній сукні з оголеними плечима: зірка "Беверлі-Гіллз" Дженні Гарт продемонструвала молодий вигляд на івенті

Зірка телесеріалу 90-х "Беверлі-Гіллз, 90210" Дженні Гарт відвідала благодійний концерт Американської кардіологічної асоціації Go Red for Women Red Dress Collection у Нью-Йорку.

На червоній доріжці акторка з'явилася у червоній сукні з довгими рукавами, спідницею А-силуету і з оголеними плечима. Вбрання вона доповнила бежевими лакованими босоніжками на шпильках.

Дженні Гарт / Фото: Associated Press

Гарт зробила елегантну зачіску з випущеними спереду пасмами, макіяж із акцентом на очах і червоні манікюр і педикюр. У вухах у Дженні були лаконічні золоті сережки-кільця, а на руках – безліч золотих каблучок із камінням.

Гарт просто захоплює своїм зовнішнім виглядом: вона має струнку фігуру і розкішний молодий вигляд.

Нагадаємо, Дженні Гарт потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку у чорному комбінезоні з деніму.

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