У червоній сукні з оголеною спиною: Оля Полякова продемонструвала спокусливий аутфіт

Оля Полякова опублікувала в Instagram фото свого ефектного образу з грузинського шоу "Танці з зірками".

Співачка постала в обтислій червоній сукні, розшитій камінням на плечах і ззаду. Вбрання мало виріз на спині, який додавав її аутфіту спокусливості. Образ вона доповнила укладанням з локонами і макіяжем із чорними стрілками.

Оля Полякова / Фото: Instagram Олі Полякової

"Ось і закінчилась наша прекрасна відпустка))) в Грузії! Це я шуткую звісно, ми працювали, привертали увагу до війни в Україні, збирали гроші, прославляли нашу мову і пісні! За те що все це могли робити без всіляких умов і вільно дякую @tv.imedi що підтримуєте Україну! Особисте дякую @noesulaberidze за все , за запрошення підтримку, допомогу, мені особисто і моїй країні ! І всю команду танці з зірками Грузія ! Ви неймовірні! Ми знов поринули в вирій зйомок музики і відчули себе потрібними і важливими! І особлива подяка моєму партнерові @ezhov_maksim_ який не тільки придумував. І ставив абсолютно всі наші танці, а й навчив мене танцювати!" – написала співачка у дописі.

Нагадаємо, Полякова і Єжов у сьомому випуску залишили грузинський проєкт.

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