У червоній сукні з паєтками: 76-річна Гелен Міррен захопила образом на червоній доріжці

Британська акторка Гелен Міррен вийшла на доріжку в розкішному аутфіті.

Зірка відвідала прем'єру фільму "Герцог", що відбулася у Національній галереї в Лондоні. З цієї нагоди Міррен одягла розкішну червону сукню з розсипом паєток від Needle & Thread і навколо шиї з витонченою мереживною оборкою, доповнивши вбрання дорогоцінними прикрасами з діамантами від David Morris.

Гелен Міррен / Getty Images

Своє сиве волосся Міррен зібрала у високий пучок, одягла сережки-висячки з червоним камінням. У акторки був світлий манікюр, гарна каблучка на пальці та вечірній макіяж з акцентом на очі та губи. Колір помади Гелен успішно підібрала до тону сукні. А ось взуття під пишною спідницею акторки не вдалося роздивитися.

Гелен Міррен / Getty Images

За сюжетом фільму "Герцог" події розгортаються на початку 1960-х років у Великій Британії. Шістдесятирічний водій таксі краде з Національної галереї у Лондоні портрет герцога Веллінгтона авторства Гої. Після цього злодій посилає записку, де пояснює, що поверне шедевр за умови, що уряд країни більше коштів витрачатиме на допомогу пенсіонерам.

Читайте також: