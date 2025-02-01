У червоній сукні з паєтками: Алессандра Амбросіо на Тижні моди в Берліні

43-річна бразильська топмодель та "ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросіо завітала на Тиждень моди в Берліні.

Знаменитість продефілювала на показі бренду Marc Cain Parallel Universe у межах Тижня моди у Берліні осінь/зима 2025 у Kraftwerk.

На подіум Алессандра вийшла в ефектній червоній сукні на підлогу на тонких бретельках і з пікантним декольте. Сукня була розшита паєтками, до неї модель підібрала босоніжки в тон на підборах, волосся розпустила і зачесала назад, одягла великі золоті сережки і зробила виразний макіяж.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Раніше ми показували, як Алессандра стала зіркою показу бренду Celia Kritharioti на Паризькому тижні моди.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

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