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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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97
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У червоній сукні з паєтками: Ніколь Шерзінгер у розкішному образі отримала нагороду Tony Awards

46-річна колишня зірка Pussycat Dolls стала найкращою акторкою театрально-музичної премії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Ніколь Шерзінгер відвідала церемонію нагородження театрально-музичної премії Tony Awards, яка відбулася у Radio City Music Hall у Нью-Йорку. Нею відзначили найкращі бродвейські постановки.

Ніколь отримала свою першу нагороду Tony Awards у номінації «найкраща акторка» за виступ у мюзиклі «Бульвар Сансет».

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

На червоній доріжці вона з’явилася у розкішному аутфіті. Красуня була одягнена у вечірню червону сукню максі, повністю розшиту паєтками, без бретельок і розрізом на спідниці від бренду Rodarte. Вбрання ідеально підкреслило спокусливі форми зірки.

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

На шиї у Шерзінгер був бордовий шифоновий шарф, який переходив у шлейф. Взута вона була у лаковані туфлі-човники вишневого відтінку.

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Аутфіт вона доповнила гарними діамантовими прикрасами від Kwiat jewelry. Ніколь зібрала волосся у гладку високу зачіску, зробила насичений макіяж із пишними віями, блискучими тінями і червоною помадою, а також нюдовий манікюр.

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер у стильних купальниках похизувалася стрункою фігурою і спокусливим бюстом.

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