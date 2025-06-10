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- Шоу-бізнес
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У червоній сукні з паєтками: Ніколь Шерзінгер у розкішному образі отримала нагороду Tony Awards
46-річна колишня зірка Pussycat Dolls стала найкращою акторкою театрально-музичної премії.
Ніколь Шерзінгер відвідала церемонію нагородження театрально-музичної премії Tony Awards, яка відбулася у Radio City Music Hall у Нью-Йорку. Нею відзначили найкращі бродвейські постановки.
Ніколь отримала свою першу нагороду Tony Awards у номінації «найкраща акторка» за виступ у мюзиклі «Бульвар Сансет».
На червоній доріжці вона з’явилася у розкішному аутфіті. Красуня була одягнена у вечірню червону сукню максі, повністю розшиту паєтками, без бретельок і розрізом на спідниці від бренду Rodarte. Вбрання ідеально підкреслило спокусливі форми зірки.
На шиї у Шерзінгер був бордовий шифоновий шарф, який переходив у шлейф. Взута вона була у лаковані туфлі-човники вишневого відтінку.
Аутфіт вона доповнила гарними діамантовими прикрасами від Kwiat jewelry. Ніколь зібрала волосся у гладку високу зачіску, зробила насичений макіяж із пишними віями, блискучими тінями і червоною помадою, а також нюдовий манікюр.
Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер у стильних купальниках похизувалася стрункою фігурою і спокусливим бюстом.