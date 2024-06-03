У червоній сукні з пікантним декольте: Дженніфер Еністон вийшла у світ в ефектному луку

Дженніфер Еністон разом з колегами за проєктом "Ранкове шоу" відвідала захід у Лос-Анджелесі.

55-річна акторка, яка грає в серіалі Apple TV+ телеведучу Алекс Леві, мала неймовірний вигляд у бордовій сукні з червоним квітковим принтом та на тонких бретельках, коли прибула до Paramount Studios у Лос-Анджелесі. Свій літній лук Еністон доповнила золотим ланцюжком на шиї з червоним кулоном і золотими сережками-кільцями у вухах, зробила лаконічне укладання та легкий денний макіяж і взула темно-червоні гостроносі босоніжки на підборах.

Дженніфер Еністон / Фото: Getty Images

Дженніфер також доповнила лук кількома золотими браслетами на зап'ясті, золотими каблучками на пальцях та світлим манікюром та педикюром.

Нагадаємо, серіал "Ранкове шоу" продовжено на 4 сезон. Перша серія четвертого сезону, ймовірно, вийде у вересні 2025 року.

Карен Піттман, Тіг Нотаро, Біллі Крудап, Джон Гемм, Марк Дюпласс, Дженніфер Еністон та Нестор Карбонелл прибувають на захід Emmy FYC для "Ранкового шоу" Apple TV+ у Paramount Studios / Фото: Getty Images

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