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У червоній сукні з пікантним декольте: Дженніфер Еністон вийшла у світ в ефектному луку

У червоній сукні з пікантним декольте: Дженніфер Еністон вийшла у світ в ефектному луку

Дженніфер Еністон / Фото: Getty Images

Дженніфер Еністон разом з колегами за проєктом "Ранкове шоу" відвідала захід у Лос-Анджелесі.

55-річна акторка, яка грає в серіалі Apple TV+ телеведучу Алекс Леві, мала неймовірний вигляд у бордовій сукні з червоним квітковим принтом та на тонких бретельках, коли прибула до Paramount Studios у Лос-Анджелесі. Свій літній лук Еністон доповнила золотим ланцюжком на шиї з червоним кулоном і золотими сережками-кільцями у вухах, зробила лаконічне укладання та легкий денний макіяж і взула темно-червоні гостроносі босоніжки на підборах.

Дженніфер Еністон / © Getty Images
Дженніфер Еністон / Фото: Getty Images

Дженніфер також доповнила лук кількома золотими браслетами на зап'ясті, золотими каблучками на пальцях та світлим манікюром та педикюром.

Нагадаємо, серіал "Ранкове шоу" продовжено на 4 сезон. Перша серія четвертого сезону, ймовірно, вийде у вересні 2025 року.

Карен Піттман, Тіг Нотаро, Біллі Крудап, Джон Гемм, Марк Дюпласс, Дженніфер Еністон та Нестор Карбонелл прибувають на захід Emmy FYC для
Карен Піттман, Тіг Нотаро, Біллі Крудап, Джон Гемм, Марк Дюпласс, Дженніфер Еністон та Нестор Карбонелл прибувають на захід Emmy FYC для "Ранкового шоу" Apple TV+ у Paramount Studios / Фото: Getty Images

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