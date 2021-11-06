У червоній сукні з пікантним декольте: "Холостячка" Злата Огнєвіч на церемонії троянд

Співачці дуже личить червоний колір, тому вона його обрала для своєї появи на фінальній церемонії нового випуску шоу.
Відбувся восьмий випуск романтичного реаліті-шоу "Холостячка-2". Головна героїня проєкту – співачка Злата Огнєвіч – під час церемонії троянд продемонструвала ефектний образ.
Перед чоловіками вона постала в асиметричній червоній мереживній сукні з одним рукавом-рюшем та одним рукавом-ліхтариком.
Вбрання мало сексуальне декольте, яке точно не залишилося без уваги чоловіків.
Сукню Злата поєднала зі світлими босоніжками на шпильках. Волосся їй заплели в елегантну зачіску, зробили макіяж з червоною помадою та прикрасили вуха сережками-цвяшками. Бежевий манікюр завершив лук Огнєвіч.
Нагадаємо, у нинішньому випуску артистка сходила на побачення з Андрієм Задворним. З ним вона побувала на лимані на Одещині, де він її ніжно обмазав лікувальними грязями. Одягнена Злата була у рожевий суцільний купальник.
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