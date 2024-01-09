У червоній сукні з пікантним декольте і воланами: ефектний образ новозеландської акторки на премії

Зірка серіалу "Шершні" прийшла на світський захід у вбранні від Christian Siriano.

Новозеландська акторка Мелані Лінскі відвідала церемонію вручення нагород премії Emmy Awards 2024, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Перед фотокамерами вона постала в ефектному луку. На ній була червона сукня від бренду Christian Siriano, пошита для неї на замовлення. Вбрання нагадувало довгий жакет із багатоярусними воланами на подолі та мало пікантне декольте.

Мелані Лінскі / Фото: Associated Press

Свій аутфіт Мелані доповнила чорними замшевими босоніжками на високій платформі і підборах від Jimmy Choo, чорним клатчем із блискітками від Tyler Ellis та красивими прикрасами Martin Katz.

Мелані Лінскі / Фото: Associated Press

Зірка зробила укладання з локонами і макіяж із червоною помадою.

Мелані Лінскі / Фото: Associated Press

Лінскі була номінована на премію у номінації "Найкраща жіноча роль у драмі" за гру у телесеріалі "Шершні" (Yellowjackets).

Мелані Лінскі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, а зірка серіалу "Ейфорія" Сторм Рід прийшла на премію у красивій сукні без бретельок, зі шлейфом і паєтками від бренду Prada.

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