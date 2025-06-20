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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
4
Час на прочитання
1 хв

У червоній сукні з пікантним декольте: Оля Цибульська в ефектному образі презентувала нову пісню

Нова композиція артистки — це гімн жінкам, які втомилися жити за чужими сценаріями.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Оля Цибульська

Оля Цибульська

Оля Цибульська презентувала свою нову пісню «Ненормальна» і кліп на неї.

За словами артистки, її нова робота — це гучна заява: бути собою тепер не соромно, а модно. Цей сингл перетворює внутрішню боротьбу на святкування свободи. Це відповідь тим, хто осуджує ваші дії і дає поради «як треба» жити, що робити.

«Цей трек — гімн жінкам, які втомилися жити за чужими сценаріями, які хоч раз відчували тиск суспільства, але знайшли в собі сили залишатися вірними собі. Це стан, у якому ти більше не намагаєшся подобатися, а дозволяєш собі бути справжньою», — говорить Оля.

Оля Цибульська

Оля Цибульська

Кліп підсилює головний меседж композиції — ніжність, рішучість і краса жінки, яка більше не грає ролей, а живе на повну.

«Мене багато разів називали „ненормальною“ — за вибір, за голос, за щирість. І я вирішила: хай буде так. Якщо бути собою — це «ненормально», тоді я щаслива бути саме такою», — прокоментувала артистка.

У відеороботі Цибульська постала в ефектному аутфіті. На ній була червона обтисла сукня міді з рукавами-ліхтариками і пікантним декольте, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Свій лук співачка доповнила чорними босоніжками на шпильках, укладанням із кучерями, ніжним макіяжем і елегантними прикрасами.

Оля Цибульська

Оля Цибульська

А ще Оля у кліпі приміряла кумедний костюм жаби.

Оля Цибульська

Оля Цибульська

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Дата публікації
Кількість переглядів
4
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