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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
1 хв

У червоній сукні з пікантним декольте: Тіна Кароль продемонструвала новий ефектний лук

Артистка зробила селфі у яскравій обновці.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Тіна Кароль

Тіна Кароль / © Instagram фан-гурту Тіни Кароль

На фансторінці Тіни Кароль в Instagram виклали новий знімок, на якому артистка продемонструвала ефектний лук.

Тіна приміряла цікаву червону сукню з пікантним декольте, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання вона скомбінувала з темними мюлями на шпильках.

Тіна Кароль / © Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Тіна Кароль / © Instagram фан-гурту Тіни Кароль

У співачки була розпущена зачіска з чорним обідком і випущеними спереду пасмами. А на обличчі не було макіяжу.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль позувала за лаштунками у картатому жакеті і без спідниці. У цьому аутфіті вона похизувалася стрункими ногами.

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