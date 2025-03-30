- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 186
- Час на прочитання
- 1 хв
У червоній сукні з пікантним декольте: Тіна Кароль продемонструвала новий ефектний лук
Артистка зробила селфі у яскравій обновці.
На фансторінці Тіни Кароль в Instagram виклали новий знімок, на якому артистка продемонструвала ефектний лук.
Тіна приміряла цікаву червону сукню з пікантним декольте, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання вона скомбінувала з темними мюлями на шпильках.
У співачки була розпущена зачіска з чорним обідком і випущеними спереду пасмами. А на обличчі не було макіяжу.
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль позувала за лаштунками у картатому жакеті і без спідниці. У цьому аутфіті вона похизувалася стрункими ногами.