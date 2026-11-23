- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 323
- Час на прочитання
- 1 хв
У червоній сукні з пір'ям і туфлях кольору металік: Маріон Котіяр в образі Chanel позувала на кінофестивалі
Французька акторка продемонструвала яскравий аутфіт від Модного дому Chanel із кутюрної колекції весна-2026.
Маріон Котіяр продемонструвала ефектний образ на червоній доріжці Міжнародного кінофестивалю у Марракеші. До речі, акторка очолює журі кінофестивалю, який триває від 20 до 28 листопада.
Маріон була одягнена у червону твідову сукню-бюстьє довжини міді з кутюрної колекції Chanel весна-2026, створеної креативним директором бренду Матьє Блазі. Вбрання мало відкриті плечі і було щедро оздоблене пір’ям чорного, білого і сірого кольорів, що створювало цікавий об’ємний ефект.
Аутфіт Маріон доповнила туфлями кольору металік на підборах. У вухах у неї були лаконічні сережки, а на руках — браслет і каблучка. Котіяр зробила елегантне укладання з хвилястими локонами, які спадали на одне плече, ніжний макіяж і темний манікюр.
Нагадаємо, Маріон Котіяр у чорному тренчі з кольоровим камінням від Chanel позувала на фотоколі в Парижі.