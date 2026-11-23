Маріон Котіяр / © Getty Images

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Маріон Котіяр продемонструвала ефектний образ на червоній доріжці Міжнародного кінофестивалю у Марракеші. До речі, акторка очолює журі кінофестивалю, який триває від 20 до 28 листопада.

Маріон була одягнена у червону твідову сукню-бюстьє довжини міді з кутюрної колекції Chanel весна-2026, створеної креативним директором бренду Матьє Блазі. Вбрання мало відкриті плечі і було щедро оздоблене пір’ям чорного, білого і сірого кольорів, що створювало цікавий об’ємний ефект.

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Маріон Котіяр / © Getty Images

Аутфіт Маріон доповнила туфлями кольору металік на підборах. У вухах у неї були лаконічні сережки, а на руках — браслет і каблучка. Котіяр зробила елегантне укладання з хвилястими локонами, які спадали на одне плече, ніжний макіяж і темний манікюр.

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Нагадаємо, Маріон Котіяр у чорному тренчі з кольоровим камінням від Chanel позувала на фотоколі в Парижі.

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