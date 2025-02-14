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У червоній сукні з прозорою спідницею: модель Джессіка Гейл похизувалася спокусливим бюстом

У червоній сукні з прозорою спідницею: модель Джессіка Гейл похизувалася спокусливим бюстом

У червоній сукні з прозорою спідницею: модель Джессіка Гейл похизувалася спокусливим бюстом

Джессіка Гейл/Instagram

Красуня зібралася святкувати День всіх закоханих у пікантному вбранні.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram серію фото свого сексуального аутфіту, у якому вона зібралася на вечірку, присвячену Дню святого Валентина.

Джессіка Гейл/Instagram / ©
Джессіка Гейл/Instagram
Джессіка Гейл/Instagram / ©
Джессіка Гейл/Instagram

Красуня одягла червону довгу сукню з прозорою спідницею. Вбрання чудово підкреслило її струнку спокусливу фігуру. Сукня також мала відверте декольте, у якому вона похизувалася пишним звабливим бюстом.

Джессіка Гейл/Instagram / ©
Джессіка Гейл/Instagram

А ще білявка продемонструвала свої пружні сідниці.

Джессіка Гейл/Instagram / ©
Джессіка Гейл/Instagram
Джессіка Гейл/Instagram / ©
Джессіка Гейл/Instagram

Лук Джессіка доповнила гарним укладанням із локонами, вечірнім макіяжем, золотими прикрасами і червоною сумочкою.

Джессіка Гейл/Instagram / ©
Джессіка Гейл/Instagram

Нагадаємо, Джессіка Гейл позувала навприсядки у чорній мінісукні з глибоким вирізом та атласними лацканами, які імітували жакет.

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