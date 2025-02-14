У червоній сукні з прозорою спідницею: модель Джессіка Гейл похизувалася спокусливим бюстом

Красуня зібралася святкувати День всіх закоханих у пікантному вбранні.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram серію фото свого сексуального аутфіту, у якому вона зібралася на вечірку, присвячену Дню святого Валентина.
Красуня одягла червону довгу сукню з прозорою спідницею. Вбрання чудово підкреслило її струнку спокусливу фігуру. Сукня також мала відверте декольте, у якому вона похизувалася пишним звабливим бюстом.
А ще білявка продемонструвала свої пружні сідниці.
Лук Джессіка доповнила гарним укладанням із локонами, вечірнім макіяжем, золотими прикрасами і червоною сумочкою.
Нагадаємо, Джессіка Гейл позувала навприсядки у чорній мінісукні з глибоким вирізом та атласними лацканами, які імітували жакет.
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