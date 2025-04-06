У червоній сукні з пишним декольте: кохана мільярдера Джеффа Безоса продемонструвала ефектний образ на премії

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Associated Press

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Американський мільярдер Джефф Безос і його кохана — 55-річна Лорен Санчес — відвідали церемонію вручення премії Breakthrough Prize («Прорив») у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці Лорен з’явилася у вінтажній червоній сукні максі від John Galliano на тонких бретельках, з рюшею і пишним декольте. У цій сукні колись виходила у світ Софі Лорен.

«Я одягла маленький шматочок історії. Цю сукню від Джона Гальяно 1994 року колись носила легендарна Софі Лорен — ікона сили та позачасової краси. Я пишався тим, що подарував їй друге життя в ніч, присвячену розсування кордонів і шануванню блиску», — розповіла Лорен у своєму дописі в Instagram.

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Лорен Санчес і Джефф Безос / © Associated Press

Вбрання Санчес скомбінувала із бежевими лакованими гостроносими туфлями. У руці вона тримала цікавий клатч у формі астронавта у скафандрі, інкрустованого стразами, від амеркианського бренду Judith Leiber. Жінка обрала для свого аутфіту саме цей аксесуар, як натяк на те, що зовсім скоро, 14 квітня, вона разом із Кеті Перрі і жіночим екіпажем полетить у Космос на суборбітальному кораблі New Shepard.

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Associated Press

У Лорен була зачіска з локонами, макіяж із глянцевим блиском на губах, нюдовий манікюр, діамантові сережки у вухах та діамантове намисто із жовтим краплевидним каменем-кулоном.

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Associated Press

Джефф був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку і чорний метелик.

Нагадаємо, Лорен Санчес на вечірку Vanity Fair Oscar одягла білу сукню Oscar de la Renta без бретельок зі спідницею-русалкою, шлейфом і пір’ям на подолі.