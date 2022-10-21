У червоній сукні з розрізом до стегна: американська акторка в образі lady in red позувала на заході

38-річна Обрі Плаза вийшла у світ в ефектному вбранні від Stella McCartney.
Обрі Плаза відвідала прем'єру 2 сезону серіалу HBO "Білий лотос", у якому знялася. Подія відбулася у Goya Studios у Лос-Анджелесі.
Акторка з'явилася на заході в ефектному образі. На ній була відверта асиметрична червона сукня від бренду Stella McCartney. Вбрання мало вирізи на талії, спині і високий розріз до стегна. Розріз дозволив зірці демонструвати свої стрункі ноги.
Аутфіт Обрі доповнила червоними замшевими босоніжками на шпильках.
Волосся вона акуратно уклала, зробила макіяж із акцентом на червоній помаді, вуха прикрасила золотими сережками, а пальці – золотими каблучками. Червоний манікюр і педикюр завершили лук Плази.
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