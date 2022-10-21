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У червоній сукні з розрізом до стегна: американська акторка в образі lady in red позувала на заході

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У червоній сукні з розрізом до стегна: американська акторка в образі lady in red позувала на заході

Обрі Плаза / Фото: Associated Press

38-річна Обрі Плаза вийшла у світ в ефектному вбранні від Stella McCartney.

Обрі Плаза відвідала прем'єру 2 сезону серіалу HBO "Білий лотос", у якому знялася. Подія відбулася у Goya Studios у Лос-Анджелесі.

Акторка з'явилася на заході в ефектному образі. На ній була відверта асиметрична червона сукня від бренду Stella McCartney. Вбрання мало вирізи на талії, спині і високий розріз до стегна. Розріз дозволив зірці демонструвати свої стрункі ноги.

Обрі Плаза / © Associated Press
Обрі Плаза / Фото: Associated Press

Аутфіт Обрі доповнила червоними замшевими босоніжками на шпильках.

Обрі Плаза / © Associated Press
Обрі Плаза / Фото: Associated Press

Волосся вона акуратно уклала, зробила макіяж із акцентом на червоній помаді, вуха прикрасила золотими сережками, а пальці – золотими каблучками. Червоний манікюр і педикюр завершили лук Плази.

Обрі Плаза / © Associated Press
Обрі Плаза / Фото: Associated Press

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1013
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