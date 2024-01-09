У червоній сукні з розрізом до стегна: американська зірка реаліті на премії у Лос-Анджелесі

Крішелл Стаус у гарному вбранні продемоснтрувала струнку фігуру і ноги.
Американська акторка, зірка реалітішоу Selling Sunset – Крішелл Стаус – стала гостею церемонії вручення нагород премії Emmy Awards 2024, яка відбулася у Peacock Theatre у Лос-Анджелесі.
Там вона постала у червоній довгій сукні на одне плече від бренду Christian Siriano з драпуванням і високим розрізом до стегна, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги. Вбрання Крішелл доповнила босоніжками кольору металік на високій платформі і підборах.
Стаус зробила гарну зачіску з локонами, насичений вечірній макіяж, білий манікюр і рожевий педикюр. На руці у неї був золотий браслет і каблучка з камінням.
Нагадаємо, американська танцівниця Джуліанна Гаф прийшла на премію у чорній сукні максі від бренду Grace Ling із глибоким декольте аж до пупка і металевим списом під ключицями.
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