У червоній сукні з розрізом до стегна: Дакота Феннінг в ефектному аутфіті сяяла на кінопремії

30-річна акторка у красивому вбранні від Dolce & Gabbana вийшла на червону доріжку.
Дакота Феннінг обрала для своєї появи на червоній доріжці церемонії вручення нагород "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі яскравий образ.
Вона сяяла у червоній вечірній сукні від Dolce & Gabbana з драпуванням і високим розрізом до стегна, крізь який продемонструвала стрункі ноги. Вбрання Дакота скомбінувала з червоними атласними босоніжками на шпильках.
Фенніг зробила зачіску з локонами, макіяж із червоною помадою і чорними стрілками, вуха прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а руки – браслетом і каблучкою.
Нагадаємо, Дакота Феннінг обрала сукню кольору шампанського на червону доріжку.
Читайте також: