У червоній сукні з розрізом до стегна: Дакота Феннінг в ефектному аутфіті сяяла на кінопремії

30-річна акторка у красивому вбранні від Dolce & Gabbana вийшла на червону доріжку.

Дакота Феннінг обрала для своєї появи на червоній доріжці церемонії вручення нагород "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі яскравий образ.

Дакота Феннінг / Фото: Associated Press

Вона сяяла у червоній вечірній сукні від Dolce & Gabbana з драпуванням і високим розрізом до стегна, крізь який продемонструвала стрункі ноги. Вбрання Дакота скомбінувала з червоними атласними босоніжками на шпильках.

Дакота Феннінг / Фото: Associated Press

Фенніг зробила зачіску з локонами, макіяж із червоною помадою і чорними стрілками, вуха прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а руки – браслетом і каблучкою.

Дакота Феннінг / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Дакота Феннінг обрала сукню кольору шампанського на червону доріжку.

Читайте також: