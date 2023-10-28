У червоній сукні з розрізом до стегна: яскрава Єва Лонгорія на світському заході у Лос-Анджелесі

Акторка та продюсерка Єва Лонгорія знову обрала лук червоного кольору для світського виходу.

Єва відвідала галаконцерт Національної латиноамериканської медіакоаліції 2023 року Impact Awards у Лос-Анджелесі.

48-річна зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" мала чудовий вигляд в яскраво-червоній сукніводолазці з довгими рукавами, декорованій ґудзиками на одному плечі та на стегні, а також з дуже високим розрізом знизу.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

До вбрання Лонгорія підібрала нюдові босоніжки на платформі і з прозорою вставкою і на високих підборах, зробила темний манікюр і одягла свою заручальну каблучку і весільну обручку. Волосся акторки було зібрано в гладкий низький пучок, також вона зробила дуже насичений макіяж очей з пишними віями і підкреслила губи блиском. У вухах у зірки виблискували сережки-цвяшки з діамантами.

Її чоловік Хосе Антоніо Бастон також був присутній на церемонії, але до об'єктивів фотографів не потрапив.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Єва з'явилася на конференції Mipcom у Каннах в елегантному аутфіті чорного кольору.

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